Ronny Deila à... Bruges, c'est possible ? Le plateau de la Tribune fait le point sur les rumeurs

Pour Philippe Albert, tout dépendra de la discussion que Deila aura dans les prochaines semaines avec sa propre direction : "Si la direction lui donne certaines garanties, pas forcément financières, mais d’un point de vue des joueurs, si elle parvient à aller chercher certains prêts, garder d’autres joueurs et qu’il parvient à rivaliser avec les meilleurs la saison prochaine, il restera. Sinon, c’est un mec ambitieux hein.."

Au final, Marc Wilmots est le seul à tempérer un peu les ardeurs : "Il a signé un contrat de trois ans, il lui en reste deux. Donc pour l’instant, le Standard n’est pas en difficulté, ils ont les cartes en main. Si une somme intéressante arrive ? Alors ils auront accepté de le laisser partir. Mais dans le cas contraire, si le Standard dit non, c’est non. C’est tout. Tu as signé le contrat, on le respecte. Evidemment qu’il veut avancer, mais il aura quoi de plus à Bruges ? Il construit avec 777."

Des déclarations qui font tiquer Stephan Streker : "Ce qu’il aura en plus à Bruges ? De l’argent, des meilleures ambitions, la volonté de jouer la Champions League tous les ans. Cela arrivera peut-être un jour au Standard mais pour l’instant ce n’est pas la même chose."