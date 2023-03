Ronnie Peterson : l'as du volant suédois dont le destin a toujours été lié à Monza

22 septembre 1968 à Monza, en Italie, c'est la fin de la saison du championnat de Formule 3. un petit nouveau, au coup de volant déjà très particulier, ajoute son nom à la liste des vainqueurs d'un circuit légendaire, un nom qui évoque à lui seul la noblesse des sports automobiles et l’âme des pilotes qui ont eu le privilège d’y courir.

Les courbes sont si élégantes et tellement belles de cette piste sinueuse qu’on y perd le sens du danger. Ce 22 septembre, Ronnie Peterson, un jeune homme venu du Grand Nord, monte sur la plus haute marche du podium pour la première fois en Italie. Ce sera le début d’une histoire d’amour qui durera 10 ans, et qui, comme toute bonne tragédie, se terminera par une mort tragique.

De ses débuts tonitruants sur la piste et ses premiers exploits en karting en passant par son changement d'écurie chez Lotus, attachez vos ceintures pour écouter le récit de L'Heure H de l'un des plus grands as du volant de la Formule 1. Un pilote qui a maintes fois défié la mort par sa conduite spectaculaire, et un lien qui l'unira jusque dans la mort avec le circuit de Monza.