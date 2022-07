Ronnie James Dio moqué à son arrivée dans Black Sabbath

La veuve du chanteur, Wendy Dio, donne actuellement beaucoup d’interviews à l’occasion de ce qui aurait dû être le 80e anniversaire de son mari, une date d’ailleurs soulignée dans l’émission Classic 21 Metal.

Et c’est au micro d’une radio anglaise qu’elle est revenue sur les débuts de Dio au sein de Black Sabbath, alors qu’il remplaçait Ozzy Osbourne.

"Ozzy, lorsqu’il était au mieux de sa forme, était l’un des meilleurs chanteurs", commence-t-elle. "Lui et David Lee Roth. Ce dernier était un super chanteur, Ronnie aussi. Et quand il est arrivé dans le groupe, la musique a un peu changé. C’était plus mélodieux, et complètement différent."

"Je l’ai toujours dit : il y a eu le Black Sabbath avec Ozzy, et celui avec Ronnie. Et les deux sont aussi bons l’un que l’autre. C’est juste différent, totalement différent".

"Ozzy était novateur, et sa musique a marqué le début du heavy metal, on ne lui retirera jamais cela. Mais Ronnie a marqué sa différence. Il était plus mélodique, ses chansons étaient différentes, sa présence scénique aussi. Mais c’était vraiment compliqué. On s’est moqué de lui, il a été hué au début. Mais il a tenu bon et a continué ce qu’il faisait. Après, les fans ont fini par l’accepter. En fait, certains d’entre eux à qui je parle ne connaissent pas Black Sabbath avant Heaven & Hell, mais c’est clairement une plus jeune génération."

Ecoutez l’interview dans son intégralité ci-dessous :