Ronchopathie : au secours, je ronfle, c'est grave docteur ?

Notre expert précise qu'il est relativement facile de trouver les causes du ronflement. L'examen consiste à passer une caméra pour analyser les obstacles et donc les causes du ronflement. On fait entrer cette caméra via les narines du patient et on la fait descendre vers les cordes vocales pour apprécier les différents obstacles responsables du bruit.

Cependant, il n'y a pas que les causes anatomiques qu'il faut prendre en compte : "Certaines personnes ont une anatomie tout à fait normale mais c'est plutôt un problème de contenant. Donc les parois qui entourent la sphère orl sont relâchées parce que ces personnes ne respectent pas les règles hygiéno-diététiques par exemple (surpoids) et donc la langue est graisseuse et bascule vers l'arrière. Ou bien certaines personnes prennent des médicaments (somnifères, antihistaminiques) qui relâchent le tonus des parois. D'autres mangent trop tard ou trop lourd, pu boivent de l'alcool le soir aussi. On prend donc en compte les éléments anatomiques et l'hygiène de vie."