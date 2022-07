RonaldOM ou quand les supporters de l’OM rêvent d’une signature de Cristiano Ronaldo

En top tweet ce mardi soir, le #RonaldOM, lancé par un supporter, prêtait à rêver et à plaisanter sur une venue de CR7 à l’Olympique de Marseille cet été. Il a aussi donné lieu à des montages plutôt savoureux.

L’avenir de Cristiano Ronaldo semble incertain, le Portugais voudrait quitter Manchester United pour pouvoir disputer la Champions League mais malgré plusieurs rumeurs d’une arrivée au FC Barcelone ou au Bayern Munich, les offres concrètes ne se bousculent pas au portillon pour le Ballon d’Or.

Il n’en fallait pas plus pour donner des idées aux supporters de l’OM. Alors que les recrutements phocéens vont bon train avec notamment les arrivées de Chancel Mbemba, Isaak Touré et Samuel Gigot annoncées il y a quelques jours, sans compter l’attente d’officialisations pour Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco, les fans du club marseillais se sont laissés aller à rêver de l’arrivée de CR7 en relayant massivement le #RonaldOM lancé par l’un d’eux, @basilebio.

Pourquoi ce tweet ? Quelques minutes auparavant, ce fidèle de l’OM aux 24.000 abonnés avait réagi à une déclaration du journaliste britannique Piers Morgan. Ce dernier, interrogé à propos de l’avenir du joueur, a déclaré à la radio : "Je pense qu’il pourrait se retrouver dans un endroit assez surprenant". De quoi imaginer beaucoup de rumeurs…