Ronaldo tient sa promesse et pédale jusqu’à Compostelle

Les promesses sont faites pour être tenues. Propriétaire et président du club espagnol du Real Valladolid depuis 2018, Ronaldo avait annoncé qu’il partirait à vélo depuis le stade du club et rejoindrait Saint-Jacques-de-Compostelle si son équipe était promue en première division espagnole. Le miracle a eu lieu et le pèlerinage jusqu’au lieu saint a débuté ce dimanche 5 juin. "R9" a choisi le vélo pour effectuer les 430 kilomètres qui séparent le stade José-Zorilla et la commune ibérique, en compagnie de son épouse. N’ayant plus sa forme d’antan, l’ancien attaquant a toutefois opté pour un modèle électrique.