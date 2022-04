Ronaldo inscrit son 100e but en Premier League, Manchester mené à Arsenal

Arsenal reçoit Manchester United ce samedi pour un choc comptant pour la 34e journée de Premier League. Auteur d’un triplé face à Norwich la semaine dernière, Cristiano Ronaldo, qui avait manqué la rencontre face à Liverpool mardi après la perte d’un de ses jumeaux nouveau-nés est titulaire à la pointe de l’attaque. Et il a marqué.

Si Arsenal ouvre le score après moins de trois minutes de jeu via Tavares. Le match va vite s’emballer. Manchester tente de répondre à Arsenal, mais Bruno Fernandes voit son tir contré.

La première mi-temps continue d’aller dans tous les sens. En deux minutes, chaque équipe frappe au but, en vain. Diogo Dalot tout d’abord pour Man U voit son tir s’écraser sur la transversale avant que Nketiah s’offre une double occasion. Si sur la première, de Gea intervient bien, sur la seconde, il obtient un penalty qu’il transforme et fait 2-0. Arsenal est mieux dans cette partie, mais rien n’est fait.

Car moins de deux minutes plus tard, Cristiano Ronaldo fait 2-1 et inscrit son 100e but en Premier League. Un but qui fait du bien à Manchester qui a absolument besoin des trois points pour continuer d’espérer accrocher la Ligue des Champions la saison prochaine.