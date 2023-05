Ronaldo en attendant Messi : comment l’Arabie saoudite place ses pions pour organiser la Coupe du monde 2030

Pour multiplier ses chances, l’Arabie saoudite entretient des rapports avec d’autres pays pour multiplier les candidatures communes. Le journal The Athletic évoquait la possibilité d’un binôme avec l’Italie. Ce rapprochement, qui peut sembler incongru, ne date cependant pas d’hier : les deux pays ont collaboré sur plusieurs événements, dont l’organisation de la Supercoupe d’Italie. Mais le dossier le plus avancé est celui d’une tripartite avec l’Egypte et la Grèce, comme le rapporte le Times. Une candidature maligne à bien des égards : non seulement elle en appellerait à l’esthétique des mythologies grecques et égyptiennes, connues de tous, mais aurait une valeur hautement symbolique vu le pont qui s’opérerait entre chrétienté et islam. Dernière vertu, et non des moindres : le tournoi serait disputé sur trois continents et donc au sein de trois confédérations différentes (l’UEFA pour la Grèce, la CAF pour l’Egypte et l’AFC pour l’Arabie saoudite). De quoi satisfaire le plus grand monde.