Ronaldo, Benzema, Kanté à qui le tour ? La grande offensive saoudienne se poursuit

Ngolo Kanté a signé à Al-Ittihad où il évoluera aux côtés de son compatriote Karim Benzema. Les deux Français ont décidé de suivre les traces de Cristiano Ronaldo, première recrue star de la Saudi League. Et au train où vont les choses, ils ne seront pas les derniers à mettre le cap sur le Golfe. Le championnat saoudien veut frapper fort et il a les moyens de ses ambitions.



Ces dernières heures, les rumeurs fusent. Trois autres trentenaires de Chelsea sont dans le viseur saoudien selon le ponte du mercato Fabrizio Romano. Un contrat de trois ans attend Khalidou Koulibaly à Al-Hilal. Hakim Ziyech pourrait rapporter 40 millions d’euros aux Blues s’il accepte l’offre d’Al-Nassr. Enfin, le gardien Edouard Mendy peut lui compter sur l’intérêt d’Al-Ahli. Callum Hudson-Odoi pourrait aussi faire partie du vol Londres-Riyad. Cette opération "dégraissage" ferait du bien au club au niveau du fair-play financier.



Marcelo Brozovic (Inter), Thomas Partey (Arsenal) seraient également en contact avec des clubs saoudiens. Les intentions des dirigeants de ce championnat sont claires : le but est d’attirer le plus de stars possibles. L’AFP avançait récemment qu’une liste d’une dizaine de joueurs avait été établie. Parmi ces cibles prioritaires, on trouvait des noms ronflants comme Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets ou Roberto Firmino.



Et si les négociations s’accélèrent, c’est parce que l’objectif est de "conclure la plupart des accords" avant le début de la prochaine saison, le 11 août et de mettre sur pied "un championnat très compétitif".



Toutes les tentatives ne sont pas couronnées de succès et les pétrodollars ne permettent pas de faire aboutir tous les transferts. Lionel Messi a préféré filer en MLS. Romelu Lukaku donne encore sa préférence à l’Inter et l’Europe malgré un contrat en or massif (25 millions d’euros par an).



Deux "échecs" certes. Mais la Saudi League s’est imposée en quelques mois comme un nouvel acteur du marché. Les autres championnats, même la richissime Premier League, vont devoir en tenir compte.