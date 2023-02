Ron Wood ne pense pas que Jeff Beck aurait pu faire partie des Rolling Stones

Ronnie Wood a répondu aux rumeurs selon lesquelles Jeff Beck aurait pu un jour rejoindre les Rolling Stones, en déclarant que ce dernier "n’aurait pas respecté l’emploi du temps" du groupe.

C’est au magazine MOJO que le guitariste des Stones s’est souvenu du musicien, décédé en janvier à l’âge de 78 ans après avoir contracté une méningite bactérienne.

"'Il n’aurait pas respecté l’emploi du temps !', m’a dit un jour Eric Clapton", explique Ron Wood.

Il a aussi ajouté que Jeff Beck n’aimait pas les projecteurs, ni le son "simple blues et rock 'n' roll" des Stones. "Il me demandait toujours de m’occuper de la visibilité. Et puis Jeff n’aimait pas cette approche basique blues et rock’n’roll des Stones – même s’il adorait Buddy Guy. Lorsqu’il s’est rapproché de Jan Hammer, du jazz expérimental, c’est là que je me suis éloigné, même si nous avions déjà pris des chemins différents auparavant."

Ron Wood avait également partagé un hommage suite au décès de Jeff Beck sur Twitter : "Maintenant que Jeff est parti, j’ai l’impression qu’un de mes frères a quitté ce monde, et il va beaucoup me manquer. Toute ma sympathie à Sandra, à sa famille et à tous ceux qui l’aimaient. Je souhaite le remercier pour nos débuts ensemble dans le Jeff Beck Group, à la conquête de l’Amérique."

Il poursuit : "Musicalement, on brisait toutes les règles, c’était un rock 'n' roll fantastique et révolutionnaire ! Écoutez l’incroyable morceau 'Plynth' en son honneur. Jeff, je t’aimerai toujours. Que Dieu te bénisse."

Les funérailles de Beck ont eu lieu dans sa ville natale de Wallington, dans le Surrey, au début du mois. Dans son éloge funèbre, Jimmy Page de Led Zeppelin l’a décrit comme "un chef tranquille".