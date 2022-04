Ron Stallworth : quand un afro-américain infiltre le Klan.

Jusqu’au jour où Ron, alias Chuck, tellement bien intégré, sera pressenti pour devenir le chef du KKK de Colorado Springs ! À la police, son supérieur lui donnera l’ordre de clôturer l’enquête, de ne plus répondre au téléphone et de détruire les rapports, un dernier point auquel il n’obéira pas, gardant précieusement ses notes… Stallworth sera alors muté dans l’Utah et gardera son secret jusqu’au bout de sa carrière. Ce n’est qu’une fois retraité, en 2006, qu’il acceptera une interview lors de laquelle il expliquera son rôle dans l’infiltration du Klan.

C’est sur base de ses notes que Ron racontera, d’une façon humoristique et par le détail, sa rocambolesque immersion d’homme noir dans le Klan, dans " Black Klansman ", publié en 2014 et traduit en français par " Le noir qui infiltra le Ku Klux Klan (éditions autrement, 2018). L’ouvrage a inspiré le réalisateur Spike Lee pour " BlacKkKlansman ", sorti en 2018 et couronné du grand prix du Festival de Cannes la même année.