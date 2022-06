Romy et Alain, les éternels et mythiques fiancés.

Pour Alain, ce seront, sortis en 1959 et réalisés par Michel Boisrond, les " Faibles femmes " et " Le chemin des écoliers ", avec Bourvil… Il y aura " Rocco et ses frères ", de Luchino Visconti, avec Annie Girardot, le film qui marque sa consécration professionnelle… Il sera avec Brigitte Bardot dans " Les Amours célèbres ", il jouera aussi dans " Quelle joie de vivre ", de René Clément et " Le Diable et les Dix Commandements ", avec Danielle Darrieux, sous la direction de Julien Duvivier. Avec Monica Vitti, il est dans " L’Éclipse ", d’Antonioni avant de jouer ce qui sera probablement son plus grand rôle : Tancrède, dans " Le Guépard ", sorti en 1963…