Romina, la pop-artiste de nos animaux de compagnie

A travers aRtyDoG, Romina De Gregorio allie sa passion pour la peinture et son amour pour les animaux. Regard sur le travail coloré et contemporain de cette artiste liégeoise, dont l’objectif est d’immortaliser et de sublimer nos chiens et chats de compagnie.

"J’ai commencé à peindre des chiens pour mon plaisir. J’ai publié mes œuvres sur Facebook, et c’est là que tout a commencé et que aRtyDoG est né", raconte Romina. "Me retrouver en tête à tête avec ces créatures magiques, c’est certes mon métier mais c’est surtout une passion. Nos animaux de compagnie sont une véritable source d’inspiration pour mes pinceaux."