Roméo Lavia reçoit sa chance chez les Diables rouges : "On veut qu'il performe à son meilleur niveau" affirme Tedesco

Petit nouveau chez les Diables rouges, mais attendu par les fans, Roméo Lavia va rejoindre la sélection belge pour la première fois de sa carrière. Le Bruxellois, né en 2004, formé à Manchester City et transféré l'été dernier à Southampton, épate en Premier League depuis le début de saison quand les blessures le laissent tranquille. Il est l'un des seuls point de satisfaction de l'équipe, lanterne rouge du championnat anglais.

Ses performances ont tapé dans l'œil du nouveau coach fédéral Domenico Tedesco: "Il est vraiment jeune" explique l'Allemand. "Je veux avant tout qu'il prenne du plaisir d'être avec nous. Il joue très bien en possession et a encore beaucoup de choses à apprendre, on veut l'accompagner pour ça. Il peut gagner en confiance en lui avec nous. On veut qu'il performe à son meilleur niveau, qu'il ait l'esprit ouvert."

Dans un milieu de terrain presque remis à neuf, avec la blessure de Youri Tielemans et les absences choisies d'Axel Witsel, Leander Dendoncker et Hans Vanaken, le technicien allemand veut donner un souffle nouveau au cœur du jeu belge. "Je veux maintenant voir les jeunes joueurs à l'œuvre. Ensuite, nous ferons une évaluation" explique Tedesco, qui ne conçoit pas de sélectionner un joueur simplement pour qu'il fasse partie du groupe, sans opportunité de jouer une minute. "Roméo Lavia a une chance de jouer, sinon il n'aurait pas été sélectionné. je ne suis pas là pour donner des cadeaux ou faire des blagues. Nous voulons gagner en Suède. Il joue dans des circonstances difficiles à Southampton et il joue très bien. Il peut aider notre équipe" termine Domenico Tedesco.