"Roméo Lavia n'est pas prêt à commencer à nouveau un match", indique son entraineur Nathan Jones

Southampton s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise en battant Lincoln City 2-1, mardi soir. Roméo Lavia ne figurait pas dans la sélection des 'Saints'. L'international espoirs travaille encore sa condition physique après sa blessure aux ischio-jambiers.

Cette blessure l'a écarté des terrains entre début septembre et début novembre. Juste avant le Mondial, il avait joué les matchs de Premier League de Southampton contre Newcastle (défaite 1-4 ) et Liverpool (défaite 3-1). "Mais il n'est pas prêt à commencer à nouveau un match", a déclaré en conférence de presse son entraîneur Nathan Jones. "Nous devons être prudents. Il doit encore se construire. Nous ne pouvons certainement pas le pousser. Après quelques jours d'entraînement, il avait à nouveau ressenti quelque chose. Nous regardons la situation au jour le jour avec lui. C'est un talent spécial et nous sommes très prudents avec lui." Jones n'a pas voulu dire si Lavia serait en mesure de jouer lors de la reprise du championnat contre Brighton, au lendemain de Noël.