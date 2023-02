"Roméo Lavia doit faire partie du groupe des Diables, il est le milieu défensif moderne par excellence"

Roméo Lavia a encore impressionné ce week-end sur les pelouses de la Premier League avec Southampton face à Chelsea. Le milieu de terrain belge de 19 ans réalise des prestations de haut vol qui sont de plus en plus remarquées. Nombreux sont ceux qui aimeraient le voir figurer dans la première liste de Domenico Tedesco dans un peu moins d’un mois. Et Benjamin Deceuninck fait partie de ceux-là, comme il l’a déclaré dans l’Instalive de La Tribune.

"Oui, moi je le prendrais les yeux fermés. Il doit faire partie de l’ossature des Diables rouges pendant les dix/quinze prochaines années s’il ne se blesse pas. C’est le milieu défensif moderne par excellence. Il est très jeune, il ne faut peut-être pas encore en faire un titulaire indiscutable dès maintenant, ce n’est pas ça que je dis. Mais il doit être dans le groupe et il doit être testé. Je pense que c’est vraiment un joueur incroyable et ce week-end contre Chelsea il a été monstrueux. Il a tout, en fait. Il a le potentiel pour être LE milieu défensif d’un grand club dans les années à venir."

Ses atouts ? "Il récupère les ballons, il a une passe longue, il a une projection vers l’avant mais il a aussi une vision du jeu qui lui fait occuper les bonnes positions. Il ne se projette pas les yeux fermés, il reste bien dans son rôle. Ce n’est pas comme Onana qui est plutôt un relayeur un cran plus haut. Je pense d’ailleurs qu’ils peuvent être complémentaires. On a aussi Youri Tielemans, Orel Mangala, Arthur Vermeeren qui arrive à l’Antwerp. Dans cette zone-là du terrain, ce n’est pas la fin de la génération, c’est plutôt une nouvelle génération qui arrive. Donc Roméo Lavia oui, trois fois oui !"