Roméo Lavia continue d’impressionner en Premier League : "De Bruyne m’a dit de reproduire ce que je lui ai montré à l’entraînement"

Avant cette première victoire de la saison, Roméo Lavia s’était confié au Daily Echo pour évoquer son arrivée à Southampton en provenance de Manchester City : "Ce n’était pas une décision difficile, pas vraiment, car je me sentais prêt à passer à l’étape suivante et à acquérir de l’expérience au plus haut niveau. J’avais l’impression que c’était le bon moment".

À City, Lavia a eu l’occasion de s’entraîner avec de grands joueurs dont un certain Kevin De Bruyne. "C’était une expérience incroyable. Kevin est plus qu’un coéquipier pour moi. Nous restons en contact. Je peux toujours aller le voir pour lui demander conseil. Il est content pour moi et il m’a dit de reproduire ce que je lui ai montré à l’entraînement avec Manchester City", a déclaré le joueur de 18 ans.

Après trois matches avec les Saints, Lavia a déjà mis tous le monde d’accord. Son entraîneur, les supporters, les observateurs du football anglais : tous sont tombés sous le charme du jeune milieu défensif qui, malgré son inexpérience (5 matches en pro), s’érige déjà comme le patron du milieu de terrain. "Je ne ressens pas la pression, s’il y a une pression, cela signifie que les gens attendent quelque chose de vous. C’est toujours positif".