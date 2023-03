Roméo Lavia, 19 ans, le Diable Rouge discret mais ambitieux : "Ce rassemblement sera réussi… si je suis repris au suivant"

C'est une des sensations de la première sélection de Domenico Tedesco chez les Diables Rouges : il se nomme Roméo Lavia. Agé de 19 ans, le milieu de terrain obtient sa toute première sélection.

"C’est une immense fierté de pouvoir rejoindre ce fameux groupe. J’essaie d’apprendre à connaitre tout le monde. Qui sait, peut-être que je recevrais du temps de jeu. J’essaie de ne pas regarder trop loin pour être franc : juste découvrir mes équipes et essayer que ça se passe le mieux possible sur le terrain. Je suis marqué par l’ambiance familiale dans le groupe. On vous met à l’aise, on vous encadre. J’étais très calme lorsque je n’ai pas été repris pour la Coupe du monde. Je savais qu’il fallait simplement poursuivre mon travail. Mon objectif, c’est de bosser un maximum et espérer obtenir du temps de jeu", introduit le jeune homme, qui avoue aimer la lecture, le basket et les jeux vidéos.

"Je suis un garçon discret. Je reste souvent avec mes proches, je ne vois pas pourquoi je devrais m’exprimer vers l’extérieur le plus souvent possible. Je suis juste concentré sur ce que j’ai à faire et sur le fait de ne pas sortir de ma ligne de conduite. Je suis très ambitieux. Tout ce qui est imaginable, pourquoi ne pas essayer d’y aller. Je n’ai pas ressenti de pression en arrivant dans ce groupe. La seule personne qui peut me mettre de la pression, c’est moi-même. Ce rassemblement sera réussi… si je suis repris au suivant", sourit-il.

Après avoir été formé à Anderlecht, il a quitté la Belgique pour Manchester City. Il évolue aujourd’hui à Southampton. "Je ne sais pas pourquoi j’ai réussi le pas vers City puis les Saints. Quitter le RSCA, c’était une décision personnelle. C’était une opportunité que je ne pouvais pas refuser : découvrir un nouveau pays et jouer avec les meilleurs joueurs au monde. Je ne regrette pas ma décision. Chacun son chemin, j’ai pris le mien avec ma tête et mon cœur. Jusqu’ici, tout va bien. J’ai reçu pas mal de critiques à mon départ d’Anderlecht, mais ça m’a donné plus de motivation. Il ne faut pas forcément écouter tout ce qui se dit, je regarde mon propre chemin. C’est une fierté d’avoir pu jouer avec City et d’être maintenant un joueur de Premier League", poursuit-il non sans une certaine maturité pour un garçon de 19 ans à peine.