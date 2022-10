Roméo & Juliette s’emparent du Théâtre Royal du Parc de Bruxelles

Si vous n’allez pas très souvent au théâtre, autant choisir une pièce incroyable. "Alors On Sort ?" a ce qu’il vous faut : du vrai grand spectacle, virevoltant et pop : Roméo et Juliette ! Le génie de Monsieur Shakespeare, c’est de nouer des histoires grandioses et tragiques, tout en les saucissonnant de fantaisie et de drôle. La mise en scène de Thierry Debroux, à voir au Théâtre du Parc, sert merveilleusement la cause : mélange d’époques et de références musicales, combats à l’épée réglés à la perfection, parties dansées qui sonnent juste, et puis des comédiens magnifiques à applaudir avant le 22 octobre au Théâtre Royal du Parc de Bruxelles.