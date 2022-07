"Roméo et Juliette" : le spectacle de l’été à l’Abbaye de Villers-la-Ville

Depuis 1987, le site majestueux des ruines de l’Abbaye de Villers-la-Ville sert d’écrin à des représentations théâtrales spectaculaires qui recueillent chaque été un énorme succès populaire. Le plein air, les grands textes du répertoire, les équipes nombreuses, les décors monumentaux et les éclairages somptueux donnent à ces spectacles un cachet à nul autre pareil. Et cet été, après deux années de productions différentes causées par la pandémie, c’est le retour d’une super-production à Villers-la-Ville ! " Roméo et Juliette " est sans doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare ; faite de vengeances, de haines familiales et de sentiments exacerbés, ce drame romantique transporte le spectateur dans une action qui mêle la légèreté de la comédie et les profondeurs de la tragédie. Comment ne pas être séduit par l’incroyable modernité de Shakespeare ? La mise en scène de Thierry Debroux développera l’urgence de vivre et la violence des passions nouvelles que les deux jeunes amants, nés sous une mauvaise étoile, découvrent au travers de l’éblouissement de leurs sentiments et de la pureté qui les consume. Le spectacle de l’été 2022 est monté dans la grande tradition des productions qui ont fait le renom des spectacles théâtraux d’été à Villers-la-Ville. Tous les ingrédients du spectacle populaire sont réunis : des personnages attachants, une intrigue captivante, des émotions intenses, de l’action, des rebondissements, de l’humour, des moments héroïques, et, par-dessus tout, la force d’un récit violemment romantique!

A découvrir cet été jusqu’au 13 août du mardi au samedi à 21h.

Renseignements et réservations : www.deldiffusion.be