"Roméo et Juliette" : 50 ans après, les acteurs portent plainte pour exploitation sexuelle

En 1968, les spectateurs découvraient au cinéma une version filmée de l’histoire d’amour la plus célèbre de tous les temps : Roméo et Juliette. Plusieurs fois récompensée, cette adaptation de la pièce de Shakespeare par Franco Zeffirelli mettait en scène deux adolescents de 15 et 16 ans, Olivia Hussey et Leonard Whiting. Aujourd’hui septuagénaires les deux acteurs portent plainte contre le studio Paramount Pictures pour exploitation sexuelle de mineurs dénonçant une scène de nudité présente dans le film qui aurait été tournée sans leur consentement. Ils s’appuient sur une loi californienne qui suspend le délai de prescription pour les abus sexuels sur des enfants.

Mineurs à l’époque, ils étaient censés réaliser cette scène intime en portant des sous-vêtements couleur chair mais le réalisateur, Franco Zeffirelli (décédé en 2019), aurait insisté pour qu’ils tournent entièrement nus, faute de quoi "le film allait échouer". Selon Olivia Hussey et Leonard Whiting, le réalisateur leur a montré où la caméra serait positionnée et leur a assuré qu’aucune partie nue de leur corps ne serait montrée dans le film. Or les fesses et la poitrine des acteurs, alors adolescents, apparaissent à l’écran. Filmés nus à leur insu, ils dénoncent la malhonnêteté de la production et rappellent, par l’entremise de leur avocat : "les images sexuelles d’enfants sont graves et elles ne devraient pas être tolérées". Via leur plainte, ils réclament le retrait de ces images et d’importants dommages et intérêts pour les préjudices subis, évoquant des angoisses et une détresse émotionnelle depuis la sortie du film.

Si en cinquante-cinq ans le phénomène #MeToo est passé par là donnant plus d’écho aux abus commis sur les tournages, Paramount Pictures pourrait s'appuyer sur des propos tenus il y a quelques années par Olivia Hussey. En 2018 elle confiait à Variety à propos de cette scène de nu : "C’était nécessaire pour le film." Et la même année, elle déclarait à Fox News : "Ce n’était pas si grave. Et Leonard n’était pas timide du tout ! Au milieu du tournage, j’ai complètement oublié que je n’avais pas de vêtements." A 15 ans, difficile de mesurer la gravité de la situation. L'avocat des comédiens rappelle: "C'était des enfants naïfs (...) qui n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver".