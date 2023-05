Roméo Elvis s'est creusé la tête pour sortir "Les galeries"

Roméo Elvis signe son retour avec un EP 9 titres dans lequel l'artiste met Bruxelles et le rap à l'honneur.

S'il s'était fait discret depuis la sortie de son album "TPA" il y a un an, Roméo Elvis est bel est bien de retour. Après la sortie d'un premier clip et un concert (presque) sauvage en plein centre de Bruxelles, le frérot d'Angèle dévoile donc "Les galeries" ce vendredi.

Un nom de projet qui évoque le fait de creuser, de chercher, comme il l'a expliqué en story sur Insta. Après avoir proposé un album plutôt musical et mélodique il y a un an, Roméo semble donc s'être creusé la tête pour revenir avec de nouvelles sonorités. Il nous lâche donc cette fois un EP plus sombre: les ambiances sont plus obscures, et les flows rap purs et durs sont plus présents, tout étant assez variés.

Un EP très bruxellois

Depuis ses débuts avec L’Or du Commun, Roméo Elvis a toujours revendiqué son appartenance à sa ville. Dans "Les galeries", les références à BX sont omniprésentes au point que le natif de Uccle nous propose un tour de la ville version rap. De Forest-Est à la place Flagey, on le suit sur son vélo, partageant ses réflexions et ses questionnements de rappeur trentenaire ayant connu le succès. Le clip de "Iggy Pop", le premier extrait du projet sorti il y a quelques jours est d’ailleurs une réelle immersion nocturne dans les rues de Bruxelles.

Le casting des feats a aussi une saveur bruxelloise. Dans "Pas ma faute", c’est le fidèle Caballero qui accompagne Roméo Elvis sur un morceau clin d’œil au tube d’Alizée du début des années 2000 "Moi Lolita". La nouvelle génération made in BX est aussi de la partie puisque Roswein (qu’on a reçu en interview) fait une apparition sur "Dans mes idées".

"Ecouter les oiseaux" avec Loyle Carner

Au-delà de Bruxelles, notons aussi la présence du suisse Di-Meh, et surtout celle de Luv Resval. La prestation du rappeur décédé en octobre 2022 dans "Cactus" prouve (s’il le fallait encore) que le rap français a perdu un de ses grands talents.

Une autre collaboration a attiré notre attention, celle avec Loyle Carner. Comme il l’a raconté sur Instagram, Roméo Elvis a profité de la venue du rappeur britannique pour un concert à Bruxelles pour l’inviter en studio. Il en est sorti un morceau d’une douceur assez efficace dans lequel les deux artistes se partagent le refrain dans les deux langues. "Un jour j’irai à Londres jouer ce track avec lui", promet Roméo dans "Les oiseaux". Le Belge avait d’ailleurs déjà collaboré avec un autre londonien, Damon Albarn, sur l’album "Chocolat".

"Je suis pas encore sûr de ce que j'élabore", avoue Roméo Elvis dans "J'élabore". Un aveu qui montre que le garçon veut évoluer et développer une nouvelle facette musicale, mais qu'il est encore en phase de test. L'EP "Les galeries" semble donc être une étape dans son chemin vers la mutation. "On va creuser plus fort, mais maintenant on cherche", lâche-t-il à la fin du morceau "Iggy Pop". La voie semble être la bonne, on ne peut donc que lui dire de continuer à creuser.