La Britannique d’origine nigériane Flohio, nouvel espoir de la scène rap londonienne, proposera aux festivaliers son mélange percutant de grime, d’électro et du hip-hop. L’afrobeats sera représenté par deux artistes venus tout droit d’Afrique : le Congolais Innoss’B et le Nigérian Fireboy DML. La pop ensoleillée de la Dominicaine Yendry, le reggae du groupe américain Soja et celui des Jamaïcains de Mortimer seront également au programme.