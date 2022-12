Ce 13 décembre 2022, Roméo Elvis a eu 30 ans. Un cap qu’il a célébré en postant le clip officiel du titre 13/12 présent sur son dernier album "Tout peut arriver". Véritable rétrospective de ses années passées sur scène et dans les studios, cette vidéo est aussi à hommage à celles et ceux qui ont compté et comptent toujours dans la vie et la carrière du rappeur : sa sœur Angèle, sa femme Lena Simonne, ses amis et collaborateurs Le Motel, Caballero & JeanJass etc. Le public aussi occupe une place centrale dans ces images : on devine le bonheur qu’a l’artiste de partager sa musique en live avec ses fans. Même le football a droit à sa son clin d'œil : on y voit le Bruxellois jouer à l'OM au profit de l'Unicef.

A côté de ce bilan filmé, Roméo Elvis et deux amis photographes avec qui il forme le collectif "La Straussphère" ont également publié un livre de photos prises durant les tournées du chanteur : "A travers ces photos argentiques, on suit leurs déambulations en concert, en backstage, dans les moments les plus intenses de tournées comme dans les rencontres privées."