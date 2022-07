Roméo Elvis et Dour, une histoire d’amour qui ne s’épuise pas

Sur la fin du show, l’esprit " fête de famille " est évident : les trois têtes de L’Or du Commun viennent partager le toujours très efficace Apollo, au grand bonheur des nostalgiques. Sur Un Cadeau, c’est Caballero et JeanJass qui ramènent leur flow et une bonne dose d’ambiance par la même occasion, mise en jambes idéale pour un Bruxelles Arrive de clôture et de circonstance. Six ans plus tard, l’hymne 100% brusseleir semble n’avoir rien perdu de son efficacité, et offre une sortie de scène aussi solaire que le reste du show pour Roméo Elvis.