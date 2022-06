Roméo Elvis raconte : "j’ai viré 3000 balles à ma mamy et elle a acheté que de la drogue avec"

" Le nom TPA ça vient d’un délire qu’on a avec mes amis où on classifie tout par, soit TPA soit RNG " explique Roméo dans la Tipik Story. TPA signifie " Tout peut arriver ", et RNG " Rien n’est grave ". " C’est un délire qui nous permet d’identifier et de classifier les choses ". D’ailleurs, même sa grand-mère utilise l’expression. " Ma mamy qui me dit au téléphone l’autre jour, il faut absolument que je vienne visiter ton appartement avant que je meurs. Parce qu’elle peut être très Drama Queen. " Forcément Roméo Elvis rassure sa mamy ce à quoi elle répond " Tout peut arriver quand même ". Cette phrase a été une évidence pour titrer son 3e album après 2 ans de travail.

Il aurait aimé être footballeur, faire carrière dans un supermarché, jouer au cinéma, travailler dans un zoo avec des crocodiles, être guide touristique pour parler de la Bruxellisation mais le voilà rappeur et c’est très bien aussi.

Son meilleur souvenir ? Les Ardentes à Liège en 2019 : "c’était incroyable. C’était peut-être la scène la plus marquante de ma vie en termes d’énergie, en termes de puissance".