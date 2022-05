Roméo Elvis chez Béné : "Ce milieu, il est flingué"

De retour avec son nouvel album, "Tout Peut Arriver" et en attendant son Tipik Live le 21 juin (plus d'infos cette semaine encore), Roméo Elvis était l’invité de Béné Deprez.

Roméo est content. Et pour cause, son nouvel album, "Tout Peut Arriver", pour lequel il a charbonné pendant 3 ans (la prod’ également), est synonyme de renouveau. "Pendant le gros break, c’était : remise en question. En fait, est-ce que j’ai envie de continuer là-dedans ? Est-ce que j’ai envie de monter plus haut ? Est-ce que j’ai envie de faire ça et ça qui ne seront peut-être pas aussi bénéfiques commercialement ? Je ne me suis pas posé les mêmes questions et finalement, j’ai l’impression de plus ressembler à ce que je faisais avec ‘Morale’ parce que c’est une autre approche et du coup, c’est peut-être pour ça que je suis si tranquille". Tranquille au point que si sa carrière devait se terminer après cet album, il serait satisfait.