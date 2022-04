Roméo Elvis annonce la sortie de son nouvel album dans une vidéo avec Eric Judor

Après avoir sorti son deuxième album " Chocolat " en 2019, le rappeur a travaillé dans l’ombre sur un nouveau projet : " je crois que c’est le projet musical qui me représente le mieux et j’espère qu’il vous parlera autant qu’on a pris du plaisir à le faire " confie-t-il sur Instagram. Son parcours d’écriture tumultueux (comme on l’apprend dans la vidéo) a finalement donné lieu à un album différent : " j’ai réécrit, recomposé, pour me rapprocher le + possible de ce qui me faisait vibrer et après 2 années de travail je suis enfin prêt à vous faire écouter ça ".

Avec beaucoup d’émotion, l’interprète de " TPA " lance les précommandes de son album ce 28 avril.