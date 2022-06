Romelu Lukaku voudrait retourner à l’Inter

C’est le début d’un feuilleton qui pourrait durer assez longtemps. Sky Sports annonce ce samedi que Romelu Lukaku souhaiterait quitter à nouveau Chelsea pour retourner à l’Inter Milan.

Blessé vendredi face aux Pays-Bas, le meilleur buteur de l’histoire des Diables reste au cœur des rumeurs mercato. Revenu il y a un an dans le club de ses rêves, Lukaku n’a clairement pas convaincu avec ses huit buts en Premier League. À tel point que son coach, Thomas Tuchel lui a régulièrement préféré Kai Havertz.

Toutefois, l’Allemand a expliqué croire en son attaquant il y a un mois : "Je veux que Romelu soit un élément important de l’équipe. Il pourrait bien l’être également la saison prochaine. On a acheté un grand joueur et on compte toujours sur lui." Malgré ces belles déclarations, l’avenir de l’attaquant de Chelsea ne s’écrit pas forcément du côté de Londres.

Acheté 113M€ l’été dernier à l’Inter, le joueur souhaiterait en effet revenir en Lombardie selon Sky Sports. Ses avocats devraient même rencontrer les dirigeants de l’Inter mardi pour évoquer un potentiel retour en Serie A. Le média anglais précise que le club italien n’a pas les moyens suffisants pour envisager un transfert définitif.

Interrogé sur un potentiel retour de Big Rom chez les Nerazzurri, Giuseppe Marotta, l’administrateur délégué du club n’avait rien exclu : "Il ne faut pas se laisser prendre par l’inquiétude et l’impatience. Nous avons déjà fait des choses. Il faut du professionnalisme et aussi de la créativité".

Sous le maillot intériste, Lukaku avait disputé 95 rencontres, inscrivant au passage 64 buts et remportant le scudetto la saison dernière. En décembre dernier, l’attaquant avait accordé une interview en Italie qui avait fait couler beaucoup d’encre en évoquant son passage dans la botte : "J’ai toujours dit que j’avais l’Inter dans mon cœur : je sais que je retournerai à l’Inter, je l’espère vraiment… non pas à la fin de ma carrière, mais quand je serai encore au plus haut niveau pour gagner plus ensemble."

Selon Sky Sports, un retour de l’ancien joueur d’Anderlecht chez les vice-champions italiens devra d’abord être accepté par les nouveaux propriétaires de Chelsea.