Romelu Lukaku victime d'insultes racistes à Turin : son management demande des excuses à la Juventus

"Les remarques racistes faites à l’encontre de Romelu Lukaku par les fans de la Juventus sont ignobles et inacceptables", écrit Michael Yormark dans un communiqué posté sur Twitter.



"Romelu a inscrit un penalty en toute fin de match. Avant, pendant et après le penalty, il a été victime d’insultes racistes hostiles et dégoûtantes. Romelu a célébré de la même manière que ces goals précédents. La réponse de l’arbitre a été de lui donner une carte jaune", explique le président de ROC Nation Sports International, la société en charge du management de l’attaquant de l’Inter.