Romelu Lukaku va-t-il rompre avec la malchance en finale de Coupe d’Europe ?

Ce samedi 10 juin, Manchester City affrontera l’Inter de Milan en finale de Ligue des Champions. Une finale qui ajoutera un Belge de plus au palmarès de ce qui est considérée comme l’une des plus prestigieuses compétitions de football.

D’un côté Kevin De Bruyne, tout proche du triplé historique avec Manchester City, de l’autre Romelu Lukaku qui va jouer sa toute première finale de Ligue des Champions. Une finale dans laquelle le joueur formé à Neerpede aura à cœur de casser une série noire en finale de coupe européenne.



La première finale européenne de 'Big Rom" remonte à 2013. Revenu d'un prêt à West Bromwich, l'attaquant belge monte au jeu lors de la finale de Supercoupe d'Europe entre Chelsea et le Bayern Münich. Un match qui va aller jusqu’aux tirs au but. Un exercice dans lequel l’attaquant bruxellois n'est manifestement pas aussi à l'aise que maintenant. Cinquième et dernier tireur de la série, il sera le seul joueur à louper sa frappe. Il offrira ainsi le titre aux Bavarois et sera prêté, seulement 3 jours plus tard, à Everton.

Sept ans plus tard, Lukaku retrouve une finale de Coupe d'Europe avec l'Inter Milan. En finale d'Europa League, les Interistes affrontent Séville, un véritable habitué de la compétition. Dès l’entame de la rencontre, les deux équipes donnent le ton, mais très rapidement Lukaku provoque un penalty qu’il va, cette fois-ci, convertir. Les Nerazzurri vont trouver les ressources pour revenir dans la rencontre. Le score passe de 0-1 à 2-2 en quelques minutes. La deuxième mi-temps, nettement plus attentiste, sera marquée par un but contre son camp de Lukaku à la 75e minute de jeu. Encore une fois malheureux, le Diable a dévié le ballon dans ses propres filets. Les Interistes ne reviendront jamais dans la rencontre.

Malheureux lors des deux finales précédentes, Romelu Lukaku aura l'occasion ce samedi 10 juin de mettre en terme à cette série noire en finale de Coupe d’Europe.