Romelu Lukaku, un patron pour inverser la trajectoire des Diables au Mondial

Les Diables Rouges pataugent en ce début de Coupe du monde 2022 de football. Ils ont entamé leur phase de groupe F avec une victoire compliquée face au Canada (1-0) avant de chuter de manière cinglante face au Maroc (0-2).

Des tensions existent au sein du noyau coaché par Roberto Martinez, d’après les aveux du sélectionneur national. Oui mais voilà, il reste une rencontre pour la formation noire-jaune-rouge dans sa poule. Un match importantissime face à la Croatie, vice-championne du monde, l'équipe que nous rêvions d'affronter en finale il y a quatre ans d'ailleurs.

Pour cette troisième partie des Diables au Qatar, on sait qu’on pourra compter sur les services de Romelu Lukaku, engagé dans une course contre la montre depuis plusieurs jours ou semaines déjà. "Dans chaque équipe, vous avez besoin de vos joueurs les plus influents sur la pelouse. On est heureux de pouvoir compter sur le retour de Romelu. Au plus on aura des options, au mieux ce sera. Il reste deux séances d'entrainement, on verra si Romelu sera en mesure de débuter contre la Croatie. On l’espère… Pour le moment, je ne suis pas sûr qu’il pourrait jouer nonante minutes", indiquait lundi Roberto Martinez.

Lukaku, c’est un meneur d’hommes, un battant, un leader. C’est lui qui prend la parole au moment de motiver le groupe une dernière fois avant d’entamer une partie de notre formation nationale. C’est lui qui encourage sans compter ses équipiers, comme lorsqu’il glisse quelques mots à son pote Kevin De Bruyne au moment où ce dernier effectue une rentrée en touche face au Maroc. Sa présence sur la pelouse rassure ses équipiers… et terrorise l’adversaire. Un colosse d’1,91 mètre, une force de la nature, une boule de muscles. Il en faut du courage pour aller au duel durant de longues minutes face à lui dans une rencontre.