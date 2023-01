Romelu Lukaku toujours incertain pour le derby milanais en Supercoupe d’Italie

Derby milanais au programme ce mercredi dans le cadre de la Supercoupe d’Italie ! Vainqueur de la Serie A la saison dernière, l’AC Milan affronte son rival et voisin de l’Inter, qui s’était adjugé la coupe nationale. Un match lors duquel Romelu Lukaku pourrait à nouveau manquer à l’appel côté intériste.

En délicatesse avec son corps depuis plusieurs mois, l’attaquant belge tarde à véritablement lancer sa saison et n’a disputé que sept petits matches officiels depuis son retour en Italie, pour deux buts. Gêné par une inflammation du tendon du genou gauche, Romelu Lukaku a notamment manqué les deux derniers matches de son équipe, en coupe face à Parme et en championnat face au Hellas Vérone.

En conférence de presse ce mardi, l’entraineur des nerazzurri Simone Inzaghi a évoqué la situation de son avant-centre. Et rien ne dit que Big Rom sera sur la pelouse ce mercredi. "Romelu Lukaku ne s’est entraîné que partiellement avec le groupe. Il n’a pas ressenti de douleur lors de la semaine qui vient de s’écouler, on espère que ce sera toujours le cas. On verra ce qui se passe à l’entraînement ce mardi. S’il ne récupère pas, on espère le revoir face à Empoli."

La rencontre sera à suivre dès 20h en direct commenté.