Romelu Lukaku toujours à Milan la saison prochaine, mais sous un autre maillot ?

Où jouera Romelu Lukaku la saison prochaine ? Inter ? Chelsea ? AC Milan ? L’avenir de l’attaquant risque de revenir souvent dans les pages mercato ces prochaines semaines.

C’est la petite bombe du jour lancée par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport. Sur sa une, Romelu Lukaku prend quasi toute la place. Avec comme question : où jouera l’attaquant belge la saison prochaine. Le journal parle d’un rapprochement avec l’AC Milan, le voisin de l’Inter, club pour lequel Romelu évoluait cette année en prêt.

Car l’AC cherche à frapper fort sur le marché des transferts. En l’espace de 24h, on a entendu parler de Sandro Tonali, Davide Frattesi, Marcus Thuram, Arda Guler et de Romelu Lukaku lié à un départ ou une arrivée dans le club milanais. De quoi déjà faire chauffer les supporters des deux clubs un mois après la demi-finale de la Ligue des champions remportée par l’Inter.

C’est le départ de Tonali vers Newcastle qui pourrait faire bouger les choses. Avec un transfert probable vers la Premier League pour 70 millions d’euros, cela donnerait une marge de manœuvre aux Rossoneri.

Avec cet argent, Milan cherche un attaquant. On cite donc Thuram, Frattesi, mais aussi Romelu. Le Belge doit retourner à Chelsea et ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Les Blues, qui ont engagé Mauricio Pochettino comme T1, font la grande lessive en ce moment. Et il est peu probable que Romelu reste à Londres.

Si l’Inter semble être la piste la plus probable, vu que l’attaquant aime le club, l’AC pourrait ouvrir le portefeuille et proposer 40 millions d’euros pour le joueur. De quoi faire réfléchir les Blues. Car l’Inter ne sait pas pour le moment mettre la même somme. Affaire à suivre donc. Mais le club qui va récupérer Lukaku aura la chance d’avoir un attaquant en pleine forme en cette fin de saison. Après un début compliqué avec des blessures, Romelu claque de nouveau but sur but. Une aubaine pour les gros clubs à la recherche d’un buteur.