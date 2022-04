Romelu Lukaku sur l’idée d’un retour à Anderlecht : "Je dis toujours que je prendrais ma retraite là où j’ai démarré"

Dans une série-documentaire diffusée sur FIFA +, Romelu Lukaku, Youri Tielemans et Leander Dendoncker ont exprimé leur souhait de revenir un jour à Anderlecht. La série documentaire "Nous croyons en la jeunesse" est dédiée au centre de formation des Mauves.

Pour Romelu Lukaku, ce n’est pas la première fois qu’il a exprimé ce souhait de rejouer pour Anderlecht. Dans l’épisode 2 du documentaire "Nous croyons en la jeunesse", l’actuel joueur de Chelsea réaffirme sa volonté : "je dis toujours que je prendrais ma retraite là où j’ai démarré. [...] C’est mon objectif. Je veux m’assurer que les gamins puissent réaliser leur rêve en travaillant dur et en donnant le meilleur pour le club."

L’ancien joueur de l’Inter Milan n’est pourtant pas le seul ex-mauve à vouloir refouler la pelouse du Parc Astrid. Leander Dendoncker et Youri Tielemans voudraient également retrouver Anderlecht : "on se dit toujours qu’un jour on reviendra et qu’on pourra jouer ensemble pour Anderlecht. Ce serait très sympa" commente Leander Dendoncker, actuel milieu de Wolverhampton. De son côté, Youri Tielemans, joueur de Leicester City, voudrait rendre la pareille au club Anderlechtois : "revenir avec ton expérience. Leur retourner la faveur serait super."

Même si Romelu Lukaku et Youri Tielemans sont au centre de plusieurs rumeurs concernant leur possible départ il est peu probable de les voir revenir à Anderlecht dans un futur proche. Mais pourquoi pas dans plusieurs années.