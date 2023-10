Romelu Lukaku : "Si Thibaut Courtois décidait de revenir chez les Diables, je serais le premier à dire 'bienvenue'"

Le brassard de capitaine et les Diables

"Je ne ressens pas plus de pression avec le brassard autour du bras. Tout le monde sait ce que je peux apporter à l’équipe. Tout le monde doit bosser sur le terrain. Je suis impressionné par le professionnalisme incroyable des jeunes de ce groupe. Le foot belge doit être excité par ça. Les jeunes ont envie d'écrire leur propre histoire. Jouer pour les Diables, c’est tellement spécial. Un sentiment tellement fort. Je n’ai pas de doute : cette génération peut aussi faire de belles choses. On peut arriver très loin avec ce groupe. Je ne pense pas encore à une fin de carrière internationale. Quand je vois la motivation d'un Jan Vertonghen, je comprends d’où elle vient. On est fier de jouer ce rôle. Avoir cet état d’esprit, ça peut changer plein de choses. La relation avec Domenico Tedesco est très bonne. C'est très direct. Ses idées sont très claires, c'est facile de travailler avec lui. 100 buts chez les Diables ? Je ne me suis pas fixé un chiffre (sourire)."

L'absence de Thibaut Courtois

"On doit laisser ce sujet sur le côté. Laissons-le se concentrer sur son retour de blessure. Arrêtons de parler de tout ça, concentrons-nous sur le terrain et sur la qualification. J’ai parlé avec Thibaut, on en a parlé dans le vestiaire... mais ça reste entre nous. Il n'y a que du positif. J'insiste : on doit se concentrer sur le terrain. L'équipe doit avancer. Sa blessure était sérieuse, laissons-le récupérer tranquillement. On doit regarder le présent et continuer d’aller vers l’avant. Le jour où il voudra revenir, on en discutera. S'il décidait de revenir, je serais le premier à dire 'bienvenue'."