Romelu Lukaku se confie après son retour à l’Inter : "J’ai de la colère en moi après la saison dernière"

Tout commence par une confidence : "Lautaro. On s’est parlé sur Instagram, j’avais changé de numéro. Et puis sur WhatsApp. Il est le premier à qui j’ai dit que j’allais revenir à l’Inter, puis Dimarco, Bastoni et les autres", explique Romelu Lukaku.

Voilà la preuve qu’il existe un lien très particulier entre le Diable et l’Argentin. Le duo, qui avait fait souffrir toutes les défenses d’Italie il y a deux saisons pour remporter le Scudetto, est maintenant réuni et Romelu détaille un peu plus sa relation avec Lautaro Martinez : "si on veut atteindre les objectifs de l’équipe, il faut tout faire mieux car les autres équipes sont devenues plus fortes. Ses qualités peuvent m’aider et mes qualités peuvent l’aider. Nous ne sommes pas des attaquants égoïstes, je sais quand c’est le jour de Lautaro et pas le mien, donc je l’aide. Nous voulons gagner, même les matchs d’entraînement, du coup on est toujours dans des équipes opposées parce qu’on veut être compétitifs, mais on sait qu’ensemble on peut faire la différence pour l’équipe."