Romelu Lukaku s’est dit "profondément déçu" par les propos racistes de Dante Vanzeir

Kljestan a confié cela dans un talk-show américain, où il a dénoncé les propos déplacés de Vanzeir : "Je suis fatigué d’avoir encore à parler de racisme dans le football aujourd’hui". Pour l’ex-Mauve la sanction infligée au joueur belge aurait dû être plus importante : "Je pense que 10 matches de suspension auraient été un signal plus fort. Six matches, c’est trop léger comme sanction".