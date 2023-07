Romelu Lukaku reprend les entraînements à Chelsea : le contre-la-montre est enclenché

Alors que les entraînements ont repris dans tous les clubs du gratin européen et que le début de la saison pointe à l’horizon, la course contre-la-montre pour trouver le port d’attache se fait de plus en plus pressante pour le Belge. Il reste cependant un facteur non négligeable : celui de l’émotionnel. En partant pour Chelsea après avoir gagné le titre avec l’Inter, Lukaku a profondément froissé ses supporters milanais. Son retour en Lombardie un an plus tard avait d’ailleurs été houleux, mais il avait lentement regagné la confiance des tifosi, en participant au retour du club en finale de la Ligue des champions plus d’une décennie plus tard. En confirmant les discussions avec le rival turinois, quand bien même ce ne soit que pour mettre la pression pour que son dossier s’accélère, il s’expose au risque de devoir tout recommencer. Mais les émotions valent parfois bien peu de choses dans le grand monde du football.