Romelu Lukaku persiste et signe : il refuse une nouvelle offre de l’Arabie saoudite et veut rester à l’Inter

Mais où va donc jouer Romelu Lukaku la saison prochaine ?

À l’heure actuelle, trois possibilités s’offriraient au Diable Rouge : le Milan AC, l’Inter ou l’Arabie saoudite.

Si la première piste, évoquée par le célèbre quotidien italien La Gazzetta dello Sport, ne semble être qu’une rumeur, les deux autres sont bel et bien sérieuses. L’Inter souhaite toujours conserver Lukaku, indésirable du côté de Chelsea, alors que le club d’Al-Hilal, situé à Riyad, capitale de l’Arabie saoudite, fait le forcing pour convaincre le buteur de rejoindre le Golfe.

Mi-juin, les Saoudiens avaient déjà rencontré Lukaku et son entourage pour lui proposer une première offre : un contrat de deux ans avec un salaire de 25 millions d’euros par saison. Une offre gentiment balayée par Big Rom'.

Selon nos informations, Al-Hilal est bel et bien revenu à l’attaque ces derniers jours avec une offre salariale supérieure à 30 millions d’euros. De son côté, La Gazzetta évoque un salaire de… 45M d’euros. Un pont d’or de nouveau refusé par Lukaku, qui montre une fois de plus son envie de rester en Europe et à l’Inter.

Pour ce faire, le club italien va devoir trouver un accord avec Chelsea. Petit hic : l’Inter, en manque de liquidités, aimerait obtenir l’attaquant en prêt, tandis que Chelsea préférerait vendre son joueur.