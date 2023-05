Romelu Lukaku passe le cap des 30 ans : comment Romelu est devenu Big Rom

C’est à 16 ans que Romelu Lukaku intègre l’équipe première du Sporting d’Anderlecht club qu’il a rejoint à l’âge de treize ans. Nettement plus grand que tous les autres de son âge, son gabarit impressionne et le pousse à griller les étapes. Promis à un grand avenir, le jeune Romelu fait ses débuts officiels face au Standard dans le Clasico en mai 2009. Il dispute près de cent rencontres avec les "Mauve et Blanc" (98, pour être exact) et inscrit 41 buts. Il reste comme l’un des petits chouchous du public anderlechtois. Un club qu’il continue d’ailleurs à suivre et à supporter publiquement.

Très vite convoité par de grands clubs, il reste durant deux saisons en Belgique avant de faire le grand saut vers Chelsea et la Premier League. Il n’est encore âgé que de 18 ans. L’écart est grand, peut-être un peu trop pour le jeune Romelu qui joue peu et a beaucoup de mal à s’imposer. La solution qui se présente à lui : des prêts. Un premier assez réussi à West Bromwich, un deuxième encore plus concluant à Everton où il retrouve un certain Kevin Mirallas. À ce point convaincant que le prêt va se transformer en transfert. En 2014, Romelu est acheté par les Toffees, pour 35 millions d’euros, un record pour le club à l’époque.