Romelu Lukaku meilleur buteur belge en Champions League : "J’ai connu des mois compliqués, je suis content d’avoir aidé l’équipe"

Romelu Lukaku est sorti du banc pour offrir la victoire à l’Inter, 1-0 face à Porto, mercredi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions. Un but libérateur pour les siens mais aussi pour lui qui était tout juste sorti d’une longue période sans marquer le week-end dernier en Serie A.

Avec ce but, le 17e pour lui en Champions League, Lukaku est devenu le meilleur buteur belge de l’histoire de la Ligue des Champions. Il a décroché Dries Mertens (16 buts) avec qui il co-détenait ce record alors que Kevin De Bruyne est 3e de ce classement spécial avec 12 réalisations.

"C’était trop important de gagner", a-t-il déclaré à chaud sur Prime Video après la rencontre contre Porto. "On voulait marquer un autre but, mais on n’a pas réussi, mais l’important était de gagner. Une libération personnelle ? J’ai connu des mois compliqués avec la blessure, je suis content d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. Je ne suis pas quelqu’un d’individualiste, je ne pense qu’à l’Inter Milan, je suis content d’avoir aidé l’équipe."