Romelu Lukaku livre des détails inédits sur sa vie de famille dans un nouveau documentaire

Le Diable Rouge est toujours resté très secret sur sa vie privée. On ne s’attendait pas à ce qu’il se livre autant dans le documentaire "One for All", disponible sur une célèbre plateforme de streaming, aux côtés de deux autres joueurs belges : Axel Witsel et Thibaut Courtois.

En plus d’évoquer comment il imaginait sa fin de carrière, il s’est confié sur sa vie de famille. Car oui, en voilà une grosse surprise pour les fans du footballeur : Romelu a deux fils. Il l’a confirmé à nos confrères de Het Laatste Nieuws. Il a appelé son premier Romeo (4 ans) et le deuxième Jordan (1 an), comme son frère.

"Il y a beaucoup de footballeurs qui aiment séparer leur job et leur vie privée, je suis l’un d’entre eux. Mais, parfois, tu as envie de montrer qui tu es. C’est le cas ici. Je veux montrer quelles sont les personnes qui ont vraiment de l’influence dans ma vie", explique-t-il dans le documentaire, selon Le Soir. Il estime que c’est grâce à sa famille et à ses enfants s’il réussit à garder les pieds sur terre et à rester zen même après les défaites les plus difficiles à digérer.

"Mes enfants voient une image de moi que les autres ne connaissent pas, ils voient le vrai moi", a-t-il avoué. Il a parlé de la relation spéciale qu’il avait avec ses deux garçons, surtout avec Romeo, son premier fils : "J’ai une relation spéciale avec Romeo, je me reconnais beaucoup en lui. Mes enfants m’apportent de la paix. Le foot, c’est ma plus grande passion, mais quand vous avez des enfants, vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer en colère le soir à la maison". Quand il panique ou qu’il se sent mal, passer du temps avec Romeo l’aide à se calmer. "Le plus important pour moi dans la journée, c’est de le conduire à l’école. Il joue déjà au foot, mais je ne lui mets pas de pression", a-t-il dit, selon Ciné Télé Revue.

Lukaku accorde beaucoup d’importance à sa famille. Il a souvent expliqué à travers diverses interviews que la raison principale qui l’a poussé à jouer au foot était de sortir ses parents de la pauvreté.