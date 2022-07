Romelu Lukaku le chanteur met l’ambiance à son bizutage

De retour en prêt à l’Inter pour cette saison, Romelu Lukaku semble plus qu’heureux d’être retour dans la botte. Un sentiment de bien-être qui s’est même vu lors de son traditionnel bizutage devant ses coéquipiers.

Ce dimanche soir, c’était l’heure du bizutage pour Romelu Lukaku. Comme le veut la tradition, le Belge doit se mettre debout devant ses coéquipiers et chanter. Si généralement ce genre de vidéos montrent des footballeurs timides et renfermés, ce n’est pas le cas pour Romelu, transformé en véritable "ambianceur" en chef. Le Belge a fait chanter et bouger tous ses coéquipiers lors du dîner d’équipe. Preuve encore, si nécessaire, que le Diable semble bien plus épanoui au sein du vestiaire des Nerazzurri que dans celui des Blues.