Romelu Lukaku intègre le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire des sélections nationales

Comme le bon vin, Romelu Lukaku devient meilleur au fil des années. L’attaquant des Diables rouges n’a jamais été aussi prolifique en sélection. Lors des 29 derniers matches qu’il a disputés sous la vareuse nationale, ‘Big Rom’a fait trembler les filets à 28 reprises !

Le Belge est sans surprise la plus fine gâchette de cette campagne qualificative avec 10 buts en 7 matches, mieux que Cristiano Ronaldo (9) ou que Rasmus Hojlund (6).

A ce rythme, ceux qui le précèdent dans cet illustre top 10 risquent de perdre des places. Parmi ceux-ci, 4 joueurs ne sont plus en activité alors que le poids des années commence à peser sur la plupart des autres (ex : Sunil Chhetri, 39 ans). Le top 5 reste donc un objectif raisonnable à court terme pour Lukaku. Pour viser plus haut, il faudra certainement que le Diable rouge allonge sa carrière internationale de quelques saisons supplémentaires. Au sommet de ce classement, Cristiano Ronaldo a profité de son 203e match avec le Portugal pour s'offrir un doublé et s'isoler encore un peu plus avec 127 buts à son actif.