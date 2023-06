Romelu Lukaku évoque son grand-père avec émotion : "Quand je marque, je le regarde et je lui dis, je l’ai fait"

"Je lui ai promis que je prendrai soin de ma maman quand j’avais 12 ans. Je l’ai fait. Mon grand-père était mon N.1. Il était mon plus grand fan. Donc à chaque fois que je joue… c’est pour lui", dit-il, pris par l’émotion, dans une interview accordée à CNN. "Chaque fois que je marque et que je vois ma maman dans les tribunes, je le regarde et je lui dis 'je l’ai fait'."



"Victoire ou défaite, peu importe. Je ne me laisse pas abattre, il s’agit de vrais problèmes familiaux. C’est pourquoi mon grand-père compte beaucoup pour moi", ajoute Big Rom, qui précise aussi que son plus jeune fils lui rappelle énormément son grand-père.