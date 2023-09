Romelu Lukaku et la Roma s’effondrent au Genoa et se morfondent en fond de classement

L’AS Roma s’est écroulée 4-1 sur la pelouse du Genoa jeudi soir lors de la 6e journée de Serie A. Les Romains, avec Romelu Lukaku à la pointe de leur attaque pendant toute la rencontre, enregistrent leur 3e défaite de la saison et pointent au 16e rang de Serie A… avec 5 petits points.

Buteur lors des trois derniers matches qu’il a disputés, Lukaku n’a cette fois-ci pas inscrit son nom au marquoir. Le Diable rouge avait pourtant fait trembler les filets mais son but a été annulé pour hors-jeu (53e)

Les troupes de José Mourinho ont très mal débuté cette rencontre et concédé un premier but dès la 5e minute à Albert Gundmundsson. Bryan Cristante a ensuite égalisé et donné l’espoir d’une possible remontée aux Romains (22e).

Une illusion. Mateo Retegui (45e), Morten Thorsby (74e) et Junior Messias (81e) ont enfoncé les Giallorossi, une nouvelle fois K.O et bien loin de leurs objectifs du début de saison.