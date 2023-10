Romelu Lukaku enchaîne les buts à l’AS Roma : "Il doit sentir qu’il est le meilleur, sa force mentale est admirable"

Romelu Lukaku est devenu cette semaine le meilleur buteur belge de l’histoire, devançant désormais Erwin Vandenbergh. Journaliste pour La DH Les Sports +, Yves Taildeman est venu sur le plateau de La Tribune pour évoquer les performances de Big Rom.

364 buts pour Lukaku en carrière, 361 pour Vandenbergh, Big Rom est encore un peu plus l’histoire du football belge. Sur le plateau de La Tribune, Nicolas Frutos a clamé toute son admiration pour lui. "C’est incroyable, surtout quand on voit son langage corporel : il est toujours en train de coach ses coéquipiers pour montrer où il veut la balle. Il met une telle pression sur ses coéquipiers, c’est comme cela qu’il a la balle ensuite. Il ne s’arrête plus."

De son côté, Yves Taildeman a amorcé une explication à sa réussite. "J’ai été le premier à interviewer Lukaku lorsqu’il avait quinze ans. Il me disait à l’époque qu’il n’avait pas bien joué la saison précédente alors qu’il avait inscrit 34 buts. Sa plus grande force est sa rage de vaincre. Il parvient toujours à trouver un "ennemi" qui ne l’aime pas, que ce soit le public adverse ou son propre public. Il n’y a pas de meilleur carburant que de montrer qu’il a bien sa place en Serie A."

"Ce qui m’impressionne chez lui, c’est que la seule vérité qui compte est celle du terrain. Malgré ses détracteurs en Belgique et à l’étranger, il n’a jamais fait de déclaration fracassante, il répond sur le terrain", abondait Philippe Albert. "Sa force mentale est admirable", disait aussi Stephan Streker.

Yves Taildeman a embrayé. "Quand il est touché dans son amour-propre, il est très dangereux. On le voit ici avec la Roma, il a inscrit sept buts en huit matches alors qu’il a à peine réalisé une préparation avec le club. Il doit sentir qu’il est le meilleur dans le club et le soutien inconditionnel de son entraîneur, ce qui est le cas actuellement avec José Mourinho."

S’il reste en forme comme actuellement, on ne sait pas où ses compteurs s’arrêteront quand il arrêtera sa carrière.

Concernant son parcours avec les Diables rouges, Yves Taildeman voit loin. "Avoir reçu le brassard montre qu’il est vraiment amoureux de la Belgique. À une certaine période, il avait hésité à arrêter l’équipe nationale. On peut désormais être assez confiants. Son objectif pourrait être d’atteindre les 100 buts en équipe nationale alors qu’il est à 77 pour le moment."