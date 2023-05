Romelu Lukaku en couple avec Megan Thee Stallion ? Des photos entretiennent la rumeur

Ce samedi, Romelu Lukaku a assisté au mariage de son coéquipier de l’Inter, Lautaro Martinez. Plusieurs photos ont fuité, sur lesquelles on le voit très proche de Megan Thee Stallion, célèbre rappeuse américaine.

On apprenait récemment que l’attaquant belge n’avait pas un, mais deux fils. Il a partagé des détails plus personnels de sa vie de famille dans le documentaire "One For All", disponible sur une célèbre plateforme de streaming. Le footballeur a également rappelé combien il était important pour lui de séparer sa vie telle qu’on la voit dans les médias de sa vie privée. En 2016, les médias belges ont découvert qu’il était en couple avec Sarah Mens (avec qui il n'est plus depuis) mais ça n’a pas poussé le joueur à en parler pour autant. En d’autres termes, Lukaku n’est pas près d’exposer sa famille et sa relation sur les réseaux sociaux.

On ne saura probablement pas de sitôt si les deux stars sont véritablement en couple : ce ne sont que des rumeurs basées sur les vidéos et les photos publiées. On les voit assis côte à côte à table, parler ensemble tout en étant éloignés des autres invités. D’autres clichés plus récents les montrent plus "intimes" et donc alimentent les doutes, comme l'indique 7sur7. Ils se tiennent la main, se prennent dans les bras et semblent très proches l’un de l’autre.

Pourtant, en avril, des rumeurs affirmaient que Megan Thee Stallion était en couple avec un joueur de football américain, après trois ans de relation avec Pardison Fontaine. Reste à voir si la chanteuse, qui a remporté trois Grammy Awards en 2021, est effectivement en couple avec l’un des deux sportifs.