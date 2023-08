Romelu Lukaku "ému" par son accueil à Rome veut "être humble pour progresser"

L’attaquant international belge Romelu Lukaku a admis avoir été "ému" par l’accueil des supporters de l’AS Rome qui étaient 5.000 mercredi à l’attendre à l’aéroport à son arrivée en prêt de Chelsea.

"L’accueil de ce club et de ses tifosi m’a ému et représente une source de motivation supplémentaire, je vais tout donner pour ma nouvelle équipe", a déclaré Lukaku dans le communiqué publié jeudi par la Roma pour officialiser son arrivée sous la forme d’un prêt d’un an d’un montant de sept millions d’euros.

"Je connais l’atmosphère du Stade olympique lorsque j’y ai joué, je connais la chaleur des tifosi de la Roma et c’est beau de savoir que je fais désormais partie de cette famille", a-t-il poursuivi.

A Rome, Lukaku, 30 ans, va retrouver Jose Mourinho avec qui il a déjà travaillé deux saisons à Chelsea en 2013-14 et à Manchester United en 2017-18 pour un bilan de 33 buts en 76 matches toutes compétitions confondues

"J’ai échangé avec les dirigeants, en particulier avec les propriétaires et ce qui m’a frappé, c’est l’ambition qu’ils ont pour ce club", a-t-il souligné.

"Il faut maintenant travailler, être humble et progresser match après match, je suis impatient de me mettre à disposition de mes coéquipiers, sur et en dehors du terrain", a conclu "Big Rom" qui a passé la saison dernière à l’Inter Milan (14 buts en 37 matches toutes compétitions confondues), déjà en prêt.

S’il s’est entraîné dès jeudi avec ses nouveaux coéquipiers, Lukaku ne devrait pas être aligné lors de la réception de l’AC Milan vendredi dans le cadre de la 3e journée.

Son dernier match officiel remonte à mi-juin avec la Belgique, puisqu’il n’a pas participé aux stages ni aux matches de préparation de Chelsea cet été.

L’Argentin Paulo Dybala ne devrait pas débuter la rencontre, en raison de problèmes musculaires qui ont limité sa participation aux entraînements cette semaine.

Après deux journées, l’AS Rome est 13e du Championnat d’Italie, avec un seul point.